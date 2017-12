Vil bruke 550.000 kr. på Arctic Race

sport

Administrasjonen i Finnmarkseiendommen (Fefo) går inn for å bruke opptil 550.000 kroner på Arctic Race of Norway. Styret skal tirsdag ta stilling til om de vil gå for en slik løsning.

– Konklusjon er at Arctic Race of Norway er et arrangement uten sidestykke i Nord-Norge, og vil med et forventet publikum på 160 millioner, gi store muligheter til å markedsføre Finnmark, Finnmarkseiendommen og FeFo, heter det i innstillingen.

Det er Statskog som har tilbudt FeFo å gå inn som sponsor i 2018, forutsatt at løpet blir lagt til Finnmark. Statskog har nemlig en langsiktig avtale med rittet.

Av sakspapirene går det samtidig fram at løpet neppe blir lagt til Finnmark med det aller første. Rittet vil trolig ikke komme tilbake til Finnmark før i 2021, heter det.