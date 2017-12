Signerte tre spillere

sport

Keeper Irene Pettersen er to år yngre enn landslagskeeperen og mener det alene viser at det ikke er noen grunn til å legge opp selv om man har fylt 35 år.

Guro Bell Pedersen (22) takket denne uka nei til toppserieklubben Røa og valgte i stede å fortsette i BUL sammen med Pettersen. Samtidig tar Kirsten Helsvig Nilsen (15), en av fylkets største talenter, overgang fra Alta IF til BUL.

– Tre meget gode signeringer. Irene og Guro er to av lederstjernene i laget og derfor viktige å få med videre, mens Kirsten er en jente med stort potensial. Så får det bli opp til oss å forvalte hennes potensial så godt som over hodet mulig, sier BUL-trener Odd Inge Johansen.

Fotball først

Helsvig Nilsen har i en årrekke vært en av landsdelens beste skiløpere i sin årsklasse. For første gang setter hun fotballen litt foran langrennskarrieren.

– Denne vinteren har jeg bestemt meg for at fotballen kommer først, men det betyr ikke at jeg har bestemt meg for hvilken idrett jeg kommer til å satse på, sier 15-åringen som senere i vinter skal delta på landsdelslagssamling i fotball.

– Jeg har trent med damelaget til BUL i høst og ser fram til å begynne på ordentlig. Jeg har møtt en veldig hyggelig gjeng som jeg gøeder meg til å bli en del av, sier 15-åringen som ikke forventer førstelagsspill fra første spark.

– Jeg skal spille med BUL2, men fortsetter jeg utviklingen så hadde det vært morsomt om man fikk prøve seg i 1. divisjon. Men jeg skjønner at ting kan ta litt tid.

Nei til toppserien

Bell Pedersen sier hun fikk et godt tilbud fra Røa.

– De ønsket meg dit og jeg fikk et godt tilbud, men jeg måtte bestemme meg raskt da de måtte finne en annen dersom jeg takket nei. Jeg fikk likevel tenkt meg godt om, og magefølelsen sa at jeg ikke er helt ferdig i BUL. Derfor blir jeg her, sier Bell Pedersen som er strålende fornøyd med at Pettersen også fortsetter.

– Jeg har bare kjent Irene i to år, men mange andre sier at hun den siste tiden har vært på sitt høyeste nivå noen sinne. Det kan jeg absloutt forstå, for hun har vært veldig solid, sier 22-åringen om keeperveteranen.