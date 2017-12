Perfekt A-lagsdebut

sport

Selv er han noe beskjeden når han blir intervjuet om kampen.

– Det gikk helt greit, sier han.

Berg forteller at han kjente litt på nervene før kampen, men at han er fornøyd med debuten og én nettkjenning.

Håper på flere sjanser

Berg har trent med Alta IF hele sesongen og spiller mest på 3.-divisjonslaget. Han legger ikke skjul på at debuten har gitt mersmak på flere kamper på A-laget.

– Ja, jeg håper det, sier unggutten som også er et stort motorcross-talent.

Scoret 14 mål

Det var flere spillere som stod frem i søndagens kamp. Ole-Henrik Kristiansen gjorde comeback for Alta IF i helga. Han scoret tilsammen 12 mål mot Bravo fredag og Skarphedin søndag, og det til tross for at han ble satt frimerke på ved flere anledninger. En annen som utmerket seg var Fredrik Bruer, som ble toppscorer med syv mål både mot Bravo og Skarphedin.

Kampfakta

– Det er alltid fint å vinne på hjemmebane. Vi slurvet litt i starten av kampen, men tok oss opp etter hvert. På slutten hadde vi ganske god kontroll, sier han.

2. divisjon menn avd. 1

Altahallen

Alta - Bravo 34-31 (17-12)

Mål for Alta: Fredrik Bruer 7 (2), Ole Henrik Kristiansen 6, Michael Hoel Johansen 6, Vebjørn Slettli 6, Lars Erik Lingjærde 3, Håvard Brekmo 3, Ottar Pettersen 2 og Andreas Bjørkmann 1

Utvisninger: Alta 3x2 min. Bravo 4x2 min.

Dommere: Vidar Engen og Cato Helgesen

Kampfakta

2. divisjon menn avd. 1

Altahallen

Alta - Skarphedin 30-24 (13-12)

Mål for Alta: Fredrik Bruer 7 (2), Ole Henrik Kristiansen 6, Ottar Pettersen 5 (1), Håvard Brekmo 4, Vebjørn Slettli 3, Marius Dahl 2, Michael Hoel Johansen 1, Lars Erik Lingjærde 1 og Marius Berg 1

Utvisninger: Alta 5x2 min. Skarphedin 3x2 min.

Dommere: Vidar Engen og Cato Helgesen