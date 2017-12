Dobbelt stipend i 2018 og 2019

sport

Fra 1. januar 2020 vil idrettskretsene i Troms og Finnmarks slås sammen. Det betyr slutten på Ulvangfondet som ble opprettet som et samarbeid mellom Finnmark idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune og Altaposten med formål å støtte fremtidens toppidrettsutøvere i Finnmark.

Det ble allerede for noen år siden bestemt at stipendet skal avvikles da renteavkastningen fra fondsmidlene alene ble for lav. Samtidig ble det bestemt at stipendet skulle leve til fondet var tomt.

Nå er det derimot bestemt at det i 2018 og 2019 skal deles ut to stipend på 50.000 mot ett per år tidligere.

– Siden fondet det ble etablert etter OL i Albertville har det betydd mye for mange dyktige idrettsutøvere som i ettertid har vist gode resultater. At vi har vært med å bidra for disse har fra Altapostens side vært helt fantastisk, sier redaktør i Altaposten Rolf Edmund Lund.

Midler fra Ulvangfondet kan bare tildeles utøvere som er tilsluttet idrettslag i Finnmark. Utøverne må gjennom resultater ha dokumentert talent, og forsikre at de satser maksimalt på å nå et topp nasjonalt/internasjonalt nivå innen sin idrett.

I år ble stipendet delt mellom BULs Eline Hegg og Runa Lillegård, begge landslagsspillere på J16-landslaget i fotball. Søknadsfrist for Ulvangstipendet 2018 er 1. februar.