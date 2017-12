Langt bak de beste

sport

Duathlon, 30-kilometer med skibytte, er en av distansene Finn Hågen Krogh ønsker å gå i OL. Men søndagens konkurranse på Lillehammer viste tydelig at han er langt unna toppformen. Ved skibytte hadde han 29 løpere foran seg og da han kom i mål hadde allerede 48 løpere krysset målstreken.

Krogh på 49.plass var hele seks minutter og 40 sekunder bak vinneren i mål. Så skal det sies at tverrelvdalingen aldri har hatt noe ønske om å bruke mye krefter når han merker at han ikke kan kjempe om gode plasseringer. Så han tok neppe ut alt han hadde og det er trolig hovedårsaken till at sekunder ble til minutter utover i løpet.

Tidligere BUL-løper, islandske Snorri Einarsson, endte på 33.plass og var 4:27,8 bak vinneren.

Rå prestasjon

Verdens beste skiløper, Johannes Høsflot Klæbo så ut til å miste grepet da Martin Johnsrud Sundby satte fart et par kilometer fra mål, men i den siste utforkjøringen, over den siste kneika og de siste hundre meterne inn mot mål fikk vi se Klæbo fra sin beste side. Han hentet inn forspranget og spurtet inn til sin femte strake verdenscupseier.

– Et eventyr av en prestasjon, sa NRKs kommentatorer.

Hans Christer Holund ble nummer tre, Simen Hegstad Kruger nummer fire og vi minner om at Norge har fire plasser på distansen i OL. Franske Maurice Manificat var beste utlending på femteplass foran canadiske Alex Harvey og finske Iivo Niskanen.

Tapte hele veien

Da halve den klassiske distansen var unnagjort hadde Krogh problemer med å tette luka til de foran. Han ble dermed gående litt alene og var han nummer 25 og knappe 20 sekunder bak ledelsen en kilometer senere.

Da de hadde gått den bratteste bakken for tredje gang og passerte 9,9-kilometersmerket var avstanden økt til 34 sekunder. Siste gang nede på stadion før skibyttet var han nummer 27 og hadde tapt ytterligere ti sekunder. Ved skibyttet halvveis i tremila var han som 30.-mann ett minutt og 34 sekunder bak finske Iivo Niskanen som ledet.

– Selvfølgelig altfor mye, sa NRKs kommentatorduo da Krogh startet ut på fristilsdelen.

Håpet var at Krogh skulle begynne å plukke plasseringer etter skibyttet, men 800 meter senere var avstanden opp økt med 20 sekunder og han var passert av sju løpere i løpet av selve skibyttet og de første meterne etter.

Ved 23,3 kilometer var han passert av tidligere BUL-løper Snorri Einarsson, som går for Island, og lå på 40. plass, nesten fire minutter bak ledergruppa Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo var en del av.