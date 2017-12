På assistentjakt

sport

– Da jeg takket ja til jobben i fjor var vi enige om at det skulle være et langsiktig prosjekt, og jeg har ikke hørt noe annet enn at det er jeg som skal trene herrelaget også neste år. Jeg har i hvert fall bestemt, på vegne av klubben, at jeg fortsetter. Jeg ønsker å fortsette jobben med å utvikle gode spillere og et godt fotballag, sier Eriksen med et smil.

Men Roger Lorentsen får han ikke med seg videre.

– Derfor er vi nå på jakt etter en som kan trene laget sammen med meg. Vi får se i løpet av vinteren om ungguttene konkurrerer meg ut av laget, men det er likevel greit å ha en assistent å diskutere med i treningshverdagen og som eventuelt kan ta styringen fra benken hvis jeg skal forstette som spiller, sier Eriksen, som har noen navn på blokka.

– Jeg har allerede luftet det for en som har fått litt betenkningstid, men jeg har også flere navn på blokka som jeg gjerne tar en prat med sammen med klubben.

Ingenting vil glede Eriksen mer enn at han kan slippe ungguttene til på laget uten at han selv behøver å bidra med sin rutine.

– Jeg spilte mange kamper i år, men kjenner at jeg ikke blir yngre. Blir ungguttene så god i løpet av vinteren at jeg ikke kan forsvare en plass på laget, så er ingenting bedre enn det. Vi har et langsiktig perspektiv på ting og spilleren Jon Steinar Eriksen er på ingen måter med i de langsiktige planene, avslutter han med et smil.