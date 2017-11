Søker kommunal støtte

sport

Olympiatoppen, som i år har etablert et kompetanseteam i Alta, søker 100.000 i tilskudd fra Alta kommune.

– Vi søker støtte til å videreutvikle vår satsing i Alta og Finnmark i et langsiktig perspektiv, med oppfølging av toppidrettsmiljø og møteplasser på tvers av prestasjonsmiljø i nord, skriver Olympiatoppen i søknaden.

– Vi ønsker å videreutvikle denne satsingen gjennom å forlenge og øke engasjementet for våre fagpersoner i Alta, videreutvikle tiltakene vi har satt i gang for utøvere og trenere, og være enda tettere på de miljøene som ønsker å satse mot et internasjonalt prestasjoinsnivå fra Alta, står det videre.

En vedlagt kostnadsplan viser et budsjett på 800.000 som skal brukes på fagledelse og administrasjon, fagseminar og utvikling av prestasjonsmiljø, trenerutvikling, oppfølging treningskvalitet og oppfølging helse.

Olympiatoppen står selv for 125.000 kroner, mens det i tillegg er budsjettert med 100.000 fra næringsliv/samarbeidspartnere, 75.000 fra Finnmark idrettskrets, 375.000 fra fylkeskommunen og 25.000 i egenandeler tiltak.