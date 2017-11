Mangler bare signaturen

sport

Alta IFs tidligere midtstopper i 1. divisjon kom tilbake til Nordlysbyen som trener for to år siden, og har siden hatt ansvaret for klubbens rekruttlag på herresiden. De rykket opp i allnorsk 3. divisjon i 2016, men klarte ikke å berge plassen denne sesongen. Likevel har begge parter hatt et sterkt ønske om å fortsette samarbeidet.

Alt tyder på at det blir slik.

– Vi har hatt fruktbare samtaler med Mate, og er i bunn og grunn enige om å forlenge kontrakten. Alt som mangler er signaturen, sier kontorleder og sportslig koordinator Rune Berger.

Han ønsker imidlertid ikke å bekrefte at Dujilo fortsetter før underskriften er på plass.

A-sporten forsøkte i formiddag å få en kommentar fra Mate Dujilo, men han besvarte ikke våre henvendelser. Da vi snakket med han rett etter sesongslutt sa han følgende:

– Det har vært en krevende sesong, men jeg trives veldig godt i jobben og har lyst til å fortsette. Jeg liker meg kjempegodt i Alta. Det er et stille og rolig sted som er perfekt for meg og familien min. Været er kanskje noen hakk bedre i Kroatia, men de flotte menneskene her oppe gir meg mye glede. Jeg føler meg velkommen her i Nordlysbyen, fortalte den tidligere midtstopperkjempen.