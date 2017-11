Emilie banket flere landslagsløpere

sport

Flere internasjonale skistjerner sto på startstreken i Mounio der den finske sesongåpningen står på programmet denne helga. På søndagens «10-kilometer» fristil, som egentlig var 8,6 km, var det kun finske Anne Kylloenen som var raskere enn Alta IFs Emilie Kristoffersen.

– Jeg følte jeg åpnet i et bra tempo og da jeg var inne til runding tenkte jeg at jeg skulle gå sisterunden omtrent på samme måte. Før start satte jeg et mål om å gå mye dobbeldans og det klarte jeg begge rundene, så det ble et ganske bra renn for min del, sier Kristoffersen.

Kylloenen var 8,2 sekunder raskere enn Kristoffersen som igjen knappe seks sekunder foran Laura Mononen. Aino-Kaisa Saarinen var ni sekunder bak Alta-jenta og kapret med det fjerdeplassen. Russerne Lidia Durkina og Mariya Istomina samt finske Evaliina Piippo fulgte på de neste plassene før Lovise Heimdal og Silje Theodorsen sikret seg 9.- og 10.plass. Polske Justyna Kowalczyk ble nummer 11.

– Jeg så at det var mange store navn på startlista, men satset likevel på å gjøre det bra også resultatmessig. At jeg klarte det var veldig gøy, sier hun.

Snorri nummer fire

I herreklassen gikk tidligere BUL-løper Snorri Einarsson inn til en sterk fjerdeplass, kun slått av russiske Alexey Chervotkin, finske Iivo Niskanen og russiske Denis Spitsov. Maxim Vylegzhanin ble nummer seks og Alexey Poltoranin nummer ti.

