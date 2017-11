Årsbeste og første topoenger

sport

– Årsbeste og lagseier, kunne Alta-trener Ken Ingebrigtsen melde til klubbens Facebook-side etter at damelaget slo TSI 2 med 21-18 på bortebane lørdag.

– Hjemmelaget ledet 11-10 til pause, men etter pause stengte jentene totalt og viste i tillegg et tålmodig og variert angrepsspill. Når fløyta gikk for full tid viste tavla 18-21 og jentene kunne juble for årets første seier, melder klubben på Facebook.

Der skriver de også at Johanne Wøhni Hansen, Guro Daae Klemo og Ingvild Eriksen delte toppscorertittelen med fire mål. Sigrid Bjørneng Sagen satte tre, Helene Stordalen og Jeanette Langaas to mens Anita Kivijervi og Karina Sivertsen scoret ett mål hver.

Førstelaget til TSI ble derimot for sterke søndag. Da 60 minutter var unnagjort viste resultattavla 32-18 til hjemmelaget. Men seieren fra lørdag gjorde at Alta-damene har to poeng på konto og klatret i ryggen til BUL 2 som er på plassen foran med bedre målforskjell.

Ikke ferdigspilt

Også damelaget til Tverrelvdalen har i helga tatt turen til Tromsø. Lørdag møtte de førstelaget til TSI og måtte se seg slått med 18-36. I skrivende stund møter de TSI 2, som Alta IF slo lørdag, og saken blir oppdatert med resultatet når dette blir kjent. Kampstart var klokken 15.00.