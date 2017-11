Gir gass i Finland

sport

Alta-jenta er en av fem kvinnelige utøvere i Team Nord-Norge som er på plass i Mounio denne helga. Her går startskuddet for langrennssesongen for de finske løperne. Flere norske og russiske toppløpere er på plass, deriblant Emilie Kristoffersen, Anna Svendsen, Merete Myrseth, Lovise Heimdal og Silje Theodorsen.

Hele Team Nord-Norge befinner i de finske skoger i Muonio for å få seg noen viktige konkurranser før den norske åpningen på Beitostølen om en uke.

– Vi er her for å spisse formen til Beito og alle løperne skal gå noen, men ikke alle løpene. Vi har hatt en fantastisk sesongoppkjøring, så det kan vi virkelig ikke klage på. Vi legger ikke for mye press på resultat her i Finland, det er neste helg det teller, sier trener Kristian Skogstad til iTromsø.

Målet er å få med utøvere i verdenscupen, som starter i finske Ruka helga etter rennene på Beitostølen. Silje Theodorsen kom med på nasjonal kvote i 2015 og Anna Svendsen i 2016. Nå er det et klart mål at Team Nord-Norge skal få med noen i år igjen.

– Det er åpne plasser i verdenscupen i år, så det er viktig å gå fort på Beitostølen og på åpningsrennet i norgescupen på Gålå helga etter. Det legger grunnlaget for å komme med på nasjonal kvote til verdenscupen i Lillehammer, sier Skogstad.

Han er klar på at fire jenter er såpass godt i rute at de har mulighet til å bli tatt ut til rennet i Lillehammer.

– Vi må ha såpass store ambisjoner. Vi hadde ei med i fjor, og ei som var så nær hun kunne være, så det er et klart mål for oss. Slik det er nå er det kanskje Anna (Svendsen) og Loivse (Heimdal) som er nærmest, men Emilie (Kristoffersen) og Silje (Theodorsen), er også i rute og kan klare det. Merete (Myrseth) også på sikt, men hun trenger kanskje et par renn til før hun er der hun skal være, så det er mange kandidater.

Det er klassisk sprint fredag, distanse klassisk lørdag (5/10 km) og distanse fristil søndag (10/15 km).