Feide over Lødingen

BUL - Lødingen 39-32:

Alt tyder på at årets utgave av 3. divisjon for menn blir en spennende affære. BUL hadde slått Bravo 2 og Bravo 3, men tapt for Harstad foran helgas serierunde. Alta 2 ledet serien med full pott på sine tre første kamper, mens Lødingen fulgte hakk i hæl.

Lørdag møttes BUL og Lødingen i BUL-hallen, og BUL-trener Rune Skaufel forventet en tøff kamp mot et lag som har uttalt at de har som mål å rykke opp i 2. divisjon. Tøft ble det, men ikke verre enn at hjemmelaget kontrollerte inn en sterk 39-32-seier. Dermed overtok BUL tabelltoppen i 3. divisjon.

– Jeg er veldig godt fornøyd med innsatsen i dag. Det ble mange scoringer, og noen av baklengsmålene burde vært unngått. Samtidig scorer vi nesten 40 mål på laget som er selverklært seriefavoritt, så jeg vil ikke være for kritisk til det som skjedde bakover på banen. Guttene viste muskler og mye vilje i forsvar. Det skal de ha skryt for, kommenterer Skaufel.

Hele ti BUL-spillere tegnet seg på scoringslista i lørdagens match. Niclas Lindholm Andersen var mestscorende med sine åtte nettkjenninger. Ole Nikolai Hætta og Aleksander Maisenhølder satte inn seks mål hver.

– Vi gjorde det vi skulle i dag. Guttene satte høyt tempo fra start, og hadde fokus på ballfart fremover hele veien. Vi kom til mange gode sjanser og kunne fort bikket 40 mål med litt bedre uttelling. Det var en veldig god dag for oss, smiler BUL-sjefen.

PS! Alta 2 kan ta tilbake tabelledelsen dersom også de slår Lødingen denne helga. Disse to lagene møtes i Altahallen søndag klokken 12.00.