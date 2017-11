Gir opp herrelagene

sport

Futsal har slitt med å få fotfeste i Finnmark, og nå har kretsen fått nok.

– Dette blir for useriøst. Vi har lagt ned mange arbeidstimer for å få i stand årets seriespill, og så stiller ikke lagene opp. Det har vært bortkastet tid. Slikt har vi svært lite til overs for, kommenterer Rune Haugseth i Finnmark fotballkrets.

Fem herrelag skulle etter planen i aksjon i Havøysund sist helg. Da var det klart for den første av tre kamphelger på herresiden. Kun hjemmelaget Havøysund og futsalspillerne fra Tana dukket opp.

– Fredag ga Norild beskjed at de ikke kunne møte grunnet sykdom i troppen. Så fikk vi vite at Kautokeino kun klarte å stille med ett lag, og ikke to som de egentlig skulle. Da kampene skulle starte var det ingen fra Kautokeino der. Det endte opp med at Havøysund og Tana spilte et par kamper mot hverandre siden de først var der. Da bestemte vi oss for å legge ned hele herreserien, forteller Haugseth, som hadde sendt tre dommere til Havøysund for å lede lørdagens kamper.

Damelagene til Alta, Kautokeino og Avju skal imidlertid fullføre årets serie. De spiller sine kamper i Kautokeino 12. november og Karasjok 25. november. Også ungdomsklassene skal i aksjon denne vinteren. Men for herrelagene kan det være slutt for godt.

– Vi har ikke lyst til å begrave futsal fullstendig, men vi er skeptiske til å prøve seriespill igjen. Vi må klekke ut noen nye ideer og se om det finnes en mulighet for at vi kan gjøre dette til en populær happening i fylket. Kanskje kan vi arrangere et finnmarksmesterskap over én helg. En annen mulighet er å droppe seniorlagene og heller prioritere de aldersbestemte klassene. Det virker som interessen for futsal er mye større blant ungdommene, sier han.