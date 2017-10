Ertsås legger opp

sport

Som A-sporten skrev tirsdag rundet Rune Ertsås og Steinkjer av sesongen med å bli nummer tre i Norsk Tipping-ligaen avdeling 5.

Litt senere på dagen offentliggjorde 30-åringen i sosiale medier at han gir seg som fotballspiller. En flott og innholdsrik karriere er dermed slutt.

– Da har jeg spillt min siste fotballkamp. Takk til trenere, støtteapparat, supportere og lagkamerater i Sparbu, Steinkjer, Molde, Sandefjord, Vejle, Hødd og Alta IF. Har mange gode minner å se tilbake på. Til slutt må jeg gi en ekstra takk til mamma og pappa for støtten igjennom alle år, skriver Ertsås.

Goalgetteren var i Alta IF i to perioder (2012 og 2014). Dessverre slet han en del med skader, og fikk litt for sjelden vist seg fra sin aller beste side. Totalt ble det 50 kamper og 12 mål i Alta-trøya.

Ertsås startet seniorkarrieren i Steinkjer, og ble hentet til Molde foran 2006-sesongen. Han har også spilt i Sandefjord (lån), Velje (Danmark), Hødd og altså Alta IF. Spissen reiste hjem til Steinkjer etter sitt siste opphold i Nordlysbyen.

30-åringen startet ikke like mange kamper i år som tidligere, men scoret likevel 12 mål denne sesongen. Totalt banket den treffsikre trønderen inn 65 mål på 77 kamper i Steinkjer-trøya. Dette var hans tredje og altså siste sesong i klubben.

Ifølge fotball.no har Ertsås notert seg for 97 scoringer i norsk toppfotball siden han kom til Molde i 2006. Han scoret også fire mål på 19 kamper i danske Velje (Wikipedia).