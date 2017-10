Sloknet etter pause

sport

TIL - TSI 2 13-20:

Enkelte lag i 3. divisjon startet sesongen for flere uker siden. Tverrelvdalen ILs spillere har imidlertid måtte smøre seg med tålmodighet. Deres første kamp var ikke satt opp før denne lørdagen, og det var Tromsøstudentenes andrelag som gjestet Altahallen. TSIs førstelag slo Alta IF med ett mål tidligere på dagen, og det skulle ikke ta lang tid før lagvenninnene også kunne slippe jubelen løs.

Tverrelvdalen hang fint med før pause, og lå bare under med ett mål. Dessverre klarte ikke hjemmelaget å holde det samme trøkket etter hvilen. Med bare fire nettkjenninger i andre omgang ble det nærmest umulig å ta poeng. Gjestene fra Ishavsbyen scoret like mange mål i begge omgangene slik at det ble en komfortabel 20-13-seier over TIL.