– Andreplass kan gi samme gevinst

Da resultatet fra Alta-kampen tikket inn kunne HamKam-spillerne sprette champagnen. De har nå 11 poengs forsprang på serietoer Alta IF, og er dermed sikret seriegull og opprykk uansett hvordan det går i de tre gjenstående kampene. Det betyr likevel ikke slutten for Alta IFs drøm om 1.-divisjonsspill neste sesong.

– Jeg håper at folk forstår hvor viktig denne andreplassen er. Den kan gi akkurat samme gevinst som førsteplassen dersom man kommer seg helskinnet gjennom kvalifiseringen. Vi har fremdeles to poeng til gode på Raufoss og Asker, og ligger dermed best an til å ta andreplassen per dags dato. Det er klart at en seier borte mot Kjelsås hadde vært gunstig, men vi kan fortsatt avgjøre dette selv, sier Alta IFs assistenttrener Vidar Johnsen til A-sporten.

Misset på straffespark

Johnsen understreker at både han, resten av trenerteamet og spillerne er svært skuffet over at det ble tap borte mot Kjelsås på lørdag. Alta IF har nemlig tre svært tøffe kamper igjen, og kunne helt klart hatt nytte av tre ekstra poeng. Førstkommende helg møter de opprykksklare HamKam i Finnmarkshallen. Deretter er det bortekamp mot tabelltreer Raufoss før de avslutter sesongen med hjemmekamp mot Skeid.

– Det var surt å reise hjem med null poeng. Vi var godt forberedt, og visste hva som kom. Dessverre fikk vi det ikke helt til å stemme likevel, forteller Johnsen, som tror Alta-guttene kunne sikret minst ett poeng dersom Aziz Idris hadde scoret på straffespark drøyt 20 minutter før full tid.

– Vi skapte flere store muligheter, og hadde Aziz satt inn 2-3 tror jeg vi hadde scoret minst ett mål til. Dessverre bommet han, og da ble det vanskelig. Men det er ikke bare straffeskytteren sin feil. Det var andre spillere som burde fått ballen i mål både før og etter denne situasjonen, fastslår han.

Heftig innspurt

Alta IF-assistenten håper at publikum stiller opp i de to siste hjemmekampene.

– Det blir en utrolig spennende innspurt, og jeg er sikker på at kampen om andreplassen vil leve helt til siste serierunde. Det gjør vondt å tape fotballkamper, men vi tåler det. Det handler om å reise seg så kjapt som mulig og gjøre det bedre neste gang. Vi har tre meget interessante oppgjør foran oss og håper Alta-publikummet blir med oss på den spennende reisen, avslutter Johnsen.