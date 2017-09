Snudde til seier

Alta 2 - Bravo 2 29-20:

Lørdag var det klart for seriestart i 3. divisjon for menn, og Alta IFs rekruttlag møtte Bravo 2 i Altahallen. Gjestene fra Tromsø kom best i gang, og ledet 13-12 til pause. Men i andre omgang fikk hjemmelaget orden på forsvarsspillet, og scoret også flere mål enn Bravo-rekruttene.

Dermed ble det en etter hvert komfortabel 29-20-seier til det unge Alta-laget.

Fredrik Bruer 6, Petter Barosen 5, Stian Parken 5, Lars Erik Lingjærde 4, Marius Holm Hansen 3, Vebjørn Slettli 3, Eivind Kvivesen Johansen 1, Håkon Lillemoen 1 og Lars Broks Mikko 1 scoret målene for Alta IFs rekruttlag.

Alta 2 møter Bravo 3 i Altahallen søndag klokken 12.30.