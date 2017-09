Sikret seg tittelen

Fasiten var enkel; Alta måtte slå Honningsvåg for å bli kretsmestre i gutteklassen og allerede tidlig i første omgang satte de all tvil til side.

Tom Kristensen Emaus scoret hattrick allerede før halve omgangen var unnagjort og da Hikmat Nazari fulgte opp og kopierte lagkameraten sto det 6-0 da det enda gjensto ti minutter av omgangen.

Honningsvågs Stefan Vian var sikker på straffespark og reduserte til 6-1 like før pause. Til tross for et stort Alta-press også i andre omgang ble det ikke flere scoringer og stillingen 6-1 sto kampen ut.

Dermed kunne altaguttene juble for kretsmestertittel og motta gullmedaljer av klubbens A-lagstrenerteam Rune Repvik og Vidar Johnsen mens fotballkretsens Rune Haugseth kunne gi kaptein Hikmat Nazari kretsmesterpokalen.

Spennede fredagskveld

Alta IFs jentelag gjorde jobben og vant hele 10-2 over Nerskogen isin siste kamp for sesongen. Dermed klarte de å pynte på målforskjellen og legge press på Porsanger som fredag kveld møter Kirkenes borte.

Skal Porsanger klatre forbi Alta-jentene og sikre seg kretsmestertittelen må de slå Kirkenes med mange mål. 7-0-seier vil gjøre at Alta og Porsanger ligger helt likt med nøyaktig samme målforskjell. Om det da er innbyrdes oppgjør som teller så har Alta-jentene en fordel etter 3-1-seier i Lakselv.

