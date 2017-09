Alta 2 tapte stort

LSK 2 - Alta 2 6-0:

Det er fortsatt en teoretisk mulighet for å berge plassen, men alt tyder på at Alta IFs rekruttlag spiller i 3. divisjon neste sesong.

Mandag møtte Mate Dujilos mannskap Lillestrøm 2 på bortebane, og kun tre poeng var godt nok for å holde liv i drømmen om fornyet kontrakt i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6. Med seier kunne de kuttet ned på forspranget til lagene over streken slik at det "bare" var var fire poeng opp til Funnefoss/Vormsund på rett side av nedrykksstreken. Nå er avstanden fortsatt syv poeng, og det er bare fire seriekamper igjen av sesongen.

Lillestrøm 2 tok ledelsen ved Fredrik Krogstad etter 35 minutters spill, og bare minuttet senere økte Erik Næsbakk Brenden til 2-0. Ebiye Moses sørget for at hjemmelaget ledet med tre mål til pause.

Også i andre omgang måtte Alta 2-keeper Alexander Ellingsen hente tre baller ut av nettet. Ebiye Moses sikret hattrick med to kjappe scoringer etter 62- og 64 minutters spill før Elias Kristoffersen Hagen fastsatte sluttresultatet til 6-0 på overtid.

I en annen match i avdelingen vant serieleder Mjølner 4-2 over Tromsø 2 mandag kveld. Mjølner er hele åtte poeng foran toer Senja når fire kamper gjenstår.

I bunnen er løpet kjørt for tabelljumbo Salangen, som bare har 14 poeng. Så følger Alta 2 med 18 poeng, Tromsø 2 med 21 poeng og Skjervøy med 25 poeng. Sistnevnte lag tapte 1-2 hjemme mot Funnefoss/Vormsund sist helg, som dermed passerte Skjervøy på bedre målforskjell.

De fire svakeste lagene rykker ned, så det blir en spennende avslutning i bunnstriden.