Henger på topplagene

Kongsvinger - BUL 0-2:

Søndag var det klart for et nytt 1.-divisjonsoppgjør mellom BUL og Kongsvinger. Da lagene møttes på Coop-banen i mai vant BUL 4-2. Denne gangen var det Kongsvinger som var hjemmelag, og KIL trengte tre poeng for å komme seg bort fra sisteplassen i divisjonen.

Det brydde imidlertid ikke gjestene fra Nordlysbyen seg nevneverdig om. Scoringer av Therese Vollan Kristensen og Johanne Bjørnå sørget for at bossekopingene vant 2-0 og befestet sin posisjon som et av de beste lagene i 1. divisjon. BUL er på femteplass, og har bare ett poeng opp til Byåsen på fjerde og to poeng opp til Øvrevoll Hosle på tredjeplass.

BUL stilte med følgende lag (4-4-2):

Irene Pettersen - Martine Romsdal, Ida Grubben, Ida Sønvisen Suhr, Oda Lillegård - Johanne Bjørnå (Emmy Olsen fra 88. min.), Amanda Sørensen, Benedicte Elise Dahl (Kristine Hagen fra 88. min.), Eline Hegg (Emilie Kjeldsberg Sivertsen fra 90. min.) - Therese Vollan Kristensen, Guro Bell Pedersen

Andre resultater:

Øvrevoll Hosle - Åsane 2-3

Grei - Fart 3-0

Amazon Grimstad - Urædd 2-1

Fløya - KIL/Hemne spilles senere søndag, mens oppgjøret mellom Byåsen og Lyn er flyttet til onsdag 11. oktober.