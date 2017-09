Alta IF møtte veggen

Alta - Nøtterøy 2 25-30:

Alta IFs håndballherrer fikk en tøff start på sesongen da Herkules vant 41-27 i Finnmarkshallen for en drøy uke siden. Søndag var det klart for årets andre seriekamp, og da var det Nøtterøy 2 som gjestet Altahallen - som var klar til bruk igjen etter noen uker med rehabiliteringsarbeid.

Dessverre for hjemmepublikummet var det ikke Alta-guttene som feide over motstanderen på det nypolerte gulvet. Gjestene fra Nøtterøy hadde god kontroll hele veien og vant fullt fortjent 30-25. Avstanden var bare på fire mål tre minutter før full tid, men hjemmelagets "sluttspurt" startet for seint. Stillingen til pause var 12-17.

– Vi må bare trene mer. Det er ikke så mye annet å si. Nøtterøy hadde kontroll, og selv om avstanden ikke var så stor mot slutten, var vi aldri i nærheten av å vinne denne kampen. Vi har fortsatt veldig mye å jobbe med, fastslår en skuffet Alta IF-trener Ottar Pettersen, som selv spilte store deler av matchen.