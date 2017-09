Scoret årets mål

Alta IF - Brumunddal 4-0:

Alta IF fikk en drømmeåpning på kampen når Runar Overvik satte inn 1-0 etter 14. miniutters spill. Mats Frede Hansen vant hodeduellen i feltet på corner i mot, Magnus Nikolaisen satte fart ned langs venstresiden og slo en nydelig pasning i bakrommet til Makhtar Thioune med utsiden av foten. Thioune var iskald alene med keeper, i stedet for å fyre av slo han tversover til Runar Overvik som kom på et 80-metersløp. Overvik trillet inn 1-0 i det som må kategoriseres som et klasseangrep.

- 1-0-målet var av høy klasse. Det var et av de fineste kontringsmålene jeg har sett, sa Rune Repvik til Radio Alta etter kampslutt.

Thioune doblet ledelsen på straffespark kun få minutter senere og Alta hadde satt seg i en glimrende posisjon tidlig i kampen. Når Brumunddal-keeperen nærmest ga ballen til Vegard Båtnes Braaten gjorde han ingen feil og satte inn 3-0 i det tomme buret.

Noen minutter før fulltid ga Rune Repvik tillitt til to unggutter. Mads Aimar Bakkeby fikk sin A-lagsdebut, mens Marco Mauno Johannessen fikk noen minutter. Sistnevnte var ikke snauere enn at han headet inn 4-0. På overtid brente Vegard Båtnes Braaten et straffespark, og utklassingen kunne vært større resultatmessig.

- Det var en komfotbalel seier. Jeg føler at vi har kontroll på de gjennom hele kampen. Også er det utrolig morsomt med Marco sin scoring helt på slutten sa Repvik.

I neste serierunde venter Finnsnes på bortebane. Grønntrøyene var tippet helt i toppen, men ligger for øyeblikket aller sist på tabellen.

- Finnsnes borte blir garantert en tøff match. De kjemper for livet for overlevelse i divisjonen, og det vil garantert bli en fysisk kamp. Vi må ta med oss det kompakte spillet vårt fra dagens kamp, det vil bli viktig.

PS! En tastefeil skulle ha det til at Alta IF vant 43-0. Det var klasseforskjell mellom lagene i dag, men SÅ stor var den ikke.

Kampfakta:

Alta IF - Brumunddal 4-0 (2-0)

1-0 Runar Overvik (14. min)

2-0 Makhtar Thioune (18. min)

3-0 Vegard Båtnes Braaten (48. min)

4-0 Marco Mauno Johannessen (88. min)

Gult kort: Blaka Valentin (Brumunddal)

Dommer: Adrian Gjendemsø (Tertnes)

Alta XI:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Båtnes Braaten - Håvard Mannsverk, Makhtar Thioune, Andreas Markussen, Runar Overvik - Magnus Nikolaisen (Mads Aimar Bakkeby fra 85. min), Vegard Båtnes Braaten, Felix Jacobsen (Marco Mauno Johannessen fra 85. min)