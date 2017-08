Risikerer streng straff

– Thioune hengte seg opp i en situasjon i andre omgang, der han mente ballen var ute og at Alta 2 skulle hatt innkast. Han fortsatte å skjelle oss ut etter kampslutt, og fikk da to gule kort for munnbruk, forteller dommer Tom Egil Olsen.

Den tidligere Sarpsborg-, Molde- og Viking-profilen klarte kunststykket å prate på seg to gule kort etter at mandagens oppgjør mellom Alta 2 og Tromsø 2 var ferdigspilt. Mens medspillerne jublet for seier, oppsøkte Makhtar Thioune dommertrioen.

– Jeg står for det jeg sa til dommeren både etter kampslutt og på parkeringsplassen. Det må være mulig å snakke sammen uten at noen blir straffet for det. Jeg fortalte dommertrioen at ballen var langt ute, og at de burde få sjekket øynene hos en optiker hvis de ikke så det. Vi gjør alle feil, men det er arrogant oppførsel å nekte meg å si min mening når feilen er så åpenbar. Vi må kunne kommunisere med hverandre, sier Thioune til Altaposten.

Makhtar Thioune bekrefter overfor A-sporten at han snakket med Olsen ute på parkeringsplassen. Men han synes at det vil være svært urettferdig hvis han blir straffet for hendelsen.

– Det var en hendelse på parkeringsplassen etter kampen. Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som skjedde, men jeg kan bekrefte at det vil bli sendt en tilleggsrapport på Makhtar Thioune. Så blir det opp til Norges fotballforbund å bestemme en eventuell straff for opptrinnet, sier en ordknapp Tom Egil Olsen.

Dette ville normalt gitt én kamps karantene i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6, og ikke fått noen konsekvenser for hans muligheter på A-laget. Thioune kunne sonet karantene når rekruttlaget møter Senja på bortebane kommende lørdag, og vært fit for fight til A-lagets hjemmekamp mot Vålerenga 2 neste mandag.

Alta IFs hovedtrener Rune Repvik er langt fra fornøyd med det som skjedde, både rett etter kampslutt og da Thioune forlot Finnmarkshallen.

– Slik jeg ser det er dette en veldig uprofesjonell og ikke minst unødvendig hendelse. Kampen er vunnet, og da bør man klare å holde seg for god til å bli utvist for munnbruk. At det i tillegg handler om en ganske uviktig situasjon som ikke hadde noe å si for kamputfallet er spesielt. Makhtar er en svært rutinert spiller som også er assistenttrener på rekruttlaget, og bør gå foran som et godt eksempel for våre unge spillere, kommenterer Repvik.

– Det er én ting at følelsene tar overhånd under og etter kampen. Men man bør være ferdig med det når man forlater garderoben. Jeg synes det er veldig beklagelig at han etterpå tok en ny diskusjon med dommeren på parkeringsplassen, sier Alta IF-sjefen.