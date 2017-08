Til topps i NM

Tidligere scootercrosskjører Bjørn Terje Heggeli satser skikkelig på rallycross i år, og søndag fikk han virkelig betalt for strevet. I den fjerde NM-runden, som ble kjørt i Melhus, hadde Heggeli det dårligste startsporet i finalen. Men altaværingen traff perfekt i starten og tok teten. Ledelsen ga han aldri fra seg, og Heggeli kunne juble for en meget imponerende seier i Supernasjonal-klassen.

– Seier!! Unnskyld språket,men fy faen så rått! Gikk videre fra B-finalen som nummer to. Det ga siste startspor i A-finalen,men æ tok f... mæ starten fra bakerste rad og leda fra start til mål. Var et kaos der ute,og det her e den beste/verste følelsen æ nån gang har hatt! Nevnte æ følelsesmessig berg & dalbane...? Tuuuuusen takk til hele teamet,sponsoran våres og spotter Åsmund Holten som gjorde en taktisk genistrek når han sendte mæ i alternativet i B-finalen! Det her e en lagseier, helt umulig uten dokker, skrev en overlykkelig Bjørn Terje Heggeli på sin nettside etter løpet.

