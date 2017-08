Kjører 950 km for å delta på turnskolen

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.

Hele denne uka har Alta turnforening arrangert turnskole på den nye trenings- og spilleflata i Finnmarkshallen. I tillegg har de aktive Alta-turnerne hatt egne treningsøkter, så det har vært høy aktivitet fra morgen til langt utpå ettermiddagen.

Trener fire timer daglig

De fleste «elevene» ved turnskolen er altaværinger. Men det er også noen deltakere som har hatt mye lengre reisevei til og fra Finnmarkshallen. 11-åringene Embla Vestre og Ida Mari Kårsgård har reist fra Øksfjord til Alta og hjem igjen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka, en distanse som tilsvarer nesten 950 kilometer til sammen. Det angrer de ikke på.

– Det har blitt ganske tidlige avganger, men det gjør ingenting. Det er bare bra å komme seg opp til fornuftig tid om morgenen sånn at man er klar til skolestart i neste uke, smiler Embla og Ida Mari.

– Treningen har begynt klokken 11.00 hver dag, og så har vi holdt det gående i fire timer. Enkelte ganger har vi brukt litt ekstra tid i hallen. Så spiser vi før vi setter kursen hjemover igjen. Det har gått helt fint, fastslår de to ivrige turnerne.

Stortrives

Mens Ida Mari har drevet med organisert turn tidligere, har Embla i all hovedsak turnet hjemme i stua.

– Jeg drev med turn i Stokmarknes, der jeg bodde før vi flyttet nordover. Turn er kjempemoro, så det var skuffende at det ikke fantes noe turnmiljø i Øksfjord. Jeg ville gjerne fortsette med det. Gleden var stor da jeg fikk muligheten til å delta på denne turnskolen, forteller Ida Mari.

– Jeg har alltid hatt lyst til å drive med turn, men har ikke fått sjansen til det. Denne uka har vært helt fantastisk, og både jeg og Ida Mari kommer til å fortsette til høsten. Da blir det bare én tur i uka til Alta, noe foreldrene våre helt sikkert setter pris på, ler Embla, som har lært masse nytt disse fire dagene.

– Vi har hatt det kjempeartig. Man må hele tiden utfordre seg selv og prøve nye ting. Man tar nye steg hver eneste dag, understreker de blide 11-åringene.

Fin test

Det er som nevnt turnforeningen i Alta som står bak turnskolen. De har hatt rundt 30 barn og unge innom hver eneste dag. Det er et tall Henriette Bismo Eilertsen er godt fornøyd med.

– Vi har trenere og aktivitetsledere nok til å ta imot det dobbelte, men det er egentlig veldig bra at det ikke har vært smekkfullt. På denne måten har hver enkelt deltaker fått bedre og tettere oppfølging, sier turnsjefen, som synes turnskolen er et nyttig verktøy for det som skal skje til høsten.

– Her kan ungene få prøve idretten og finne ut om det er noe de har lyst til å fortsette med. Når vi starter med nye kull på høsten har vi gjerne hundrevis av unger på venteliste. Etter et par uker er det enkelte unger som dropper ut, men da kan det være for seint å gi plassen til noen andre. Da har deltakerne lært så mye at det blir feil å starte på nytt fordi det dukker opp nye ansikter. Vi håper at turnskolen til en viss grad kan hjelpe oss å eliminere dette problemet, sier Bismo Eilertsen.

