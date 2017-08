Idris vender «hjem»

Alta IF har signert kroaten Srdjan Vidakovic (30) og vil i løpet av dagen få signaturen til den tidligere Alta-spilleren Aziz Idris (30).

– Vi henter inn litt ekstra rutine og disse to spillerne kan bekle flere forskjellige posisjoner på banen, sier sportslig koordinator i Alta IF Rune Berger.

Etter at Idris høsten 2010 forlot Alta IF etter tre sesonger spilte han først to år i Mjøndalen før han ble hentet til HamKam i 2013. Han startet også 2014-sesongen der før han på høsten spilte 1. divisjon med Kristiansund. I 2015 var han tilbake i HamKam før han i fjor og fram til nå har spilt i PostNord-ligaen med Fram Larvik.

– Aziz Idris er en spiller som blir fint å stifte bekjentskap med igjen etter at han har spilt på høyt nivå i mange forskjellige klubber siden han forlot Alta, sier Berger.

Grundig kartlegging

Kroaten Srdjan Vidakovic kommer fra toppseriespill i den bosniske klubben NK Metalleghe og har i løpet av sin karriere også spilt toppseriefotball i blant annet Kroatia, Oman og Malaysia.

– Han er 1,87 høy og en offensiv midtbanespiller som kan spille i alle de fire posisjonene på midtbanen.

Berger forteller at rekruttrener Mate Dujilo har vært sterkt involvert i arbeidet med å kartlegge spilleren.

– Mate har brukt sine kontakter i Kroatia for å finne ut hvilken type han er. Og ifølge tilbakemeldingene han har fått har vi stor tro på at Srdjan vil gli fint inn i spillergruppa, sier Berger og legger til:

– Han er en litt annen type spiller enn det vi har i gruppa i dag.

– Ikke parkeringspenger

Som Altaposten kunne melde i går vil ikke signeringene belaste klubbens budsjett.

– Noen Alta IF-venner kom inn og sa de ville ta regningen dersom vi kunne vise til konkrete spillere vi trodde ville forsterke spillerstallen foran høstsesongen, sier Berger og legger til med et smil.

– Så i lys av parkeringsdebatten de siste dagene så er det greit å understreke det, legger han til med et smil.

Full stall

Tidligere i sommer hentet Alta IF Håvard Mannsverk fra Tromsø og like etter ble Mads Aimar Bakkeby flyttet opp fra rekruttlaget til A-laget. Med signeringene av Idris og Vidakovic har trener Rune Repvikk stallen komplett foran høstsesongen hvor Alta kan kjempe om opprykk.

– Vi er opptatt av å ha en lokal og nordnorsk profil, men denne gangen lyktes vi ikke å signere noen av de fire nordnorske spillerne vi har vært i kontakt med. Men Aziz Idris har norsk pass og kan vel nærmest regnes som lokal når han nå vender «hjem». I hvert fall er han en spiller publikum kjenner, sier Berger med et smil.

Han legger til at de også satser på yngre spillere.

– Vi ønsker å gi lokale spillere sjansen og har nylig hentet guttespillerne Hikmat Nazari og Tom Kristensen Emaus opp fra guttelaget til rekruttlaget, avslutter Berger.