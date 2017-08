– Velkommen til Kautokeino

– Det har vært jobbet med dette i lang tid og nå får vi endelig Finnmarksløpet tilbake til Kautokeino, sier ordfører Johan Vasara og legger til:

– Vi har hatt mange møter med Finnmarksløpets administrasjon, næringslivsfolk og andre fra Kautokeino, og ikke minst reindrifta. Alle er enige om at dette skal vi få til på en utmerket måte. Vi skal gjøre det så bra, og lage en så fin folkefest, at arrangøren aldri mer kan legge traseen utenom Kautokeino, sier han med et smil.

Sjekkpunktet i Kautokeino blir lagt ved Báktehárji idrettshall midt i bygda.

Mange endringer

Finnmarksløpet melder på sin Facebook-side at etappen Levajok - Skoganvarre utgår både på 500- og 1000-kilometeren nå som Kautokeino blir tatt med. Vasara takker blant annet reindrifta for deres positive støtte.

– Traseen er ikke hundre prosent fastsatt, men den blir stort sett å gå på Vestfjellet og langt utenfor vinterbeiteområdene i kommunen. Noen få steder vil man være i nærheten, men vi har god kontakt med siidaene og distriktslederne som alle ønsker løpet velkommen.

Sist Finnmarksløpet besøkte kommunesentret så langt tilbake som i 2002 havnet hundeløpet, eller løpstraseen, i konflikt med nettopp reindrifta.

– Vi har tatt lærdom av tidligere erfaringer og er trygge på at denne gangen vil ting gå som smurt, sier Kautokeino-ordføreren

Festival før festivalen

Kommunen planlegger nå i samarbeid med blant andre musikkfestivalens folk en ukes vinterfestival i bygda i forbindelse med Finnmarksløpet.

– Dette er bare tre uker før påskefestivalen og kan på en måte bli et forspiel. Arrangørene av påskefestivalen er positive og ser på dette som en fin markedsføring for det som skal skje tre uker senere. Jeg er helt sikker på at det vil bli påskestemning på fjellet også når hundespannene kommer, sier ordføreren som naturligvis vet at dette kan generere store inntekter til næringslivet.

– Planen er å arrangerer konserter, reinkappkjøring og mere til slik at besøkende får oppleve Kautokeino på sitt beste. Finnmarksløpet vil være en fantastisk markedsføring for Kautokeino om vi klarer å levere stemningen og opplevelsene folk ønsker. Og for store deler av næringslivet vil dette generere store inntekter, sier han.

Start allerede fredag

I tillegg til at Finnmarksløpet gjør store endringer i starten av traseen på 1000-kilometeren og store deler av 500-kilometeren har de også endret starttidspunktet for den lengste distansen.

– Starten på FL-1000 vil bli om kvelden fredag 9. mars, skriver arrangøren på sin Facebook-side.

Der melder de også at det fortsatt gjenstår en del avklaringer før de kan gi mer detaljer rundt de forskjellige endringene foran vinterens løp. Påmeldingen åpner 15. september og før det vil trolig de fleste endringene presenteres.