– Lyn må rykke opp

Hun satte kursen for hovedstaden søndag kveld, og hadde sin første skoledag ved NTG i dag.

– Jeg har hatt en veldig fin tid i BUL, og det var artig at vi kunne avslutte med en råsterk 5-0-seier. Det var veldig gøy både for lagets del og meg personlig. Det blir et fint minne. Å gå på et tap i min siste kamp for klubben hadde vært kjipt, sier Lillegård.

– Vi lyktes ikke helt med kampplanen de første 20 minuttene, men etter det synes jeg vi spilte veldig godt. Runa har vært en svært viktig spiller for oss, og hun vil bli savnet. Men jeg føler meg fortsatt sikker på at vi skal klare oss fint også uten henne. Vi har andre jenter som er kjempeklare for å fylle det tomrommet. Men det er klart at det vil merkes. Hennes prestasjon mot KIL/Hemne var helt utrolig, kommenterer en imponert Odd Inge Johansen.