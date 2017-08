Gullguttene splittes

Daniel Boberg Leirbakken (31) og Kaj Helge Helgesen (39) forsvarte fjorårets seier i Offroad Finnmark 300 da de syklet over mål klokken 14.18 fredag noe som var 20 timer og 18 minutter etter at de startet ut på 30 mil på vidda.

For seieren fikk de 18.000 kroner og et glasskunstverk, og duoen ligger best an av samtlige til å vinne en ATV som er premien til beste rytter i 2016, 2017 og 2018. Med to førsteplasser er det ingen andre som er i nærheten, men problemet er at de ikke har lov å sykle sammen mer enn to år på rad i jakta på «treårspremien». Der er reglene klare.

– Nå må vi må ut på jakt etter nye partnere, sa Boberg Leirbakken etter målgang.

Kaj Helge Helgesen er derimot ikke sikker på at han stiller til start om et år.

– Jeg må tenke litt.

– Men ville det ikke være morsomt om dere fant hver deres supersterke lagkamerat og konkurrerte mot hverandre neste år når premien er en ATV?

– Joda, det kunne vært morsomt, men vi får se hva det ender med. Det krever mye, men Offroad Finnmark er helt unikt og det er veldig artig. Så jeg skal aldri si aldri.

Gull med til pappa

Da Helgesen kom i mål var ungene Kasper Emiil og Kaja Henriette blant de første gratulantene. Med seg hadde de gullmedalje til både pappa og lagkamerat Daniel.

– Ingenting er så godt som å komme i mål og bli møtt av ungene. Det krever utrolig mye å drive med dette og sommerferien med ungene blir veldig amputert når jeg må forberede meg til start, men nå skal vi endelig ta en skikkelig ferie og det skal bli godt, sa Helgesen som var mye bedre forberedt i år enn da de vant i fjor.

– I fjor kom det litt brått på, men i år har jeg forberedt meg på en mye bedre måte. Føttene føltes veldig sterk hele veien og det gikk mye lettere enn i fjor.

Det til tross for at årets trase trolig var den tøffeste i historien. Den går omtrent i samme spor som det første året, men forholdene var mye verre med mye vann og store elver som måtte krysses.

– Etter mitt syn er dette definitivt den tøffeste traseen som har vært de årene jeg har syklet, sa Boberg Leirbakken.

Til tross for det har kun 11 lag brutt 300-kilometeren til nå, men arrangøren tror flere vil måtte kaste inn håndkleet før fristen for å få rittet godkjent går ut klokken 12.00 lørdag.

Femte seier

Burfjordingen Daniel Boberg Leirbakken er den ubestridte kongen av 300-kilometeren. Han vant første gang med Kjetil Johansen tilbake i 2010 og har etter det vunnet med både Stig Misund og Daniel Strand før de to siste triumfene med Helgesen.

– Jeg sykler definitivt neste år også, men først må jeg ut og jakte en partner, sa 31-åringen.