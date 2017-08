Gikk helt i kjelleren

Han og makker Tomas Moen Rafaelsen imponerte stort da de krysset mållinja som lag nummer fire i Offroad Finnmark 300. Duoen var i mål klokken 16.53, og brukte altså godt under et døgn på kraftanstrengelsen. Thomas Pettersen Hammari var fullstendig tom for krefter og måtte sette seg ned rett etter målgang. Men kyss og klem fra kona Siril og ungene gjorde susen, og han klarte til slutt å stable seg på beina igjen.