Går mot spurtoppgjør

Team Subaru, med Daniel Boberg Leirbakken og Kaj Helge Helgesen, har et solid forsprang på lagene bak i innspurten på 300-kilometeren og ser ut til å kunne passere målstreken litt over klokken 14.00.

Når de har en mil igjen til mål ligger har de omtrent en mils forsprang til forfølgerne og holder de helt inn blir det tett kamp om andreplassen mellom Team Diesel (Sten Are Harjo/Martin Støvern) og Team Hammerfest Energi -Intersport (Bjørnar Aronsen/Kim Eirik Holmgren).

Ut fra Jotka var det kun sju minutter som skilte i favør Team Diesel. På GPS-trackngen kan det derimot se ut som at hammerfestingene kanskje har kjørt inn litt av forspranget, og det rustes dermed for spurtoppgjør nedover Tverrelvdalen og over Sandfallet. Duellen vil trolig avgjøres før klokken 15.00.

Thomas Pettersen Hammari og Thomas Rafaelsen ligger i skrivende øyeblikk på fjerdeplass og nærmet seg Jotka klokken 13.35.

Lederlaget på 700-kilometeren nærmer seg veikryssing på Jotka og vil trolig ankomme mål rundt klokken 16.00.