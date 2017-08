Fortsetter råkjøret

Å si at noen har en trygg ledelse i et ekstremritt som Offroad Finnmark 700 blir feil, men Team KMC - Fruit to go holder fortsatt stor fart i fronten. De hadde ut fra Skoganvarre i går kveld opparbeidet seg en luke på nesten fire timer til Setting/Bjørn på andreplass etter å ha vært raskest også på etappen fra Karasjok.

Klokken 04.18 i natt forlot de villmarkssjekkpunktet på Verderyggen etter 23 minutters stopp og etter en knapp times stopp på Øvre Mollisjok forlot de klokken 08:34 sjekkpunktet der 76 kilometer gjenstår inn til mål.

I bronsekamp

Tromsø-laget Setting/Bjørn hadde ut fra Skoganvarre vel seks timers forsprang til tredjeplasserte Team Harald Nilsen med Alf Christian Losvar og Alf Åge Bjørklund på sykkelsetet. Om det ikke skjer noe med lagene foran kan det se ut til at Losvar/Bjørklund må ta til takke med bronsekamp mot Team Sirma (Per Torleiv Ravna/Ole Georg Pettersen)

Mix-laget Team Suhr & Søt med Kjetil Suhr og Linda Treseng holder også imponerende fart. De forlot Skoganvarre klokken 00:52 i natt, knappe timen før Setting/Bjørn satte fart mot Verderyggen. Team Suhr & Søt var da omlag seks timer foran Team Harald Nilsen, men det skal nevnes at mix- og dameklassen ble spart for den fem mil lange sløyfa mellom Karasjok 1 og Karasjok 2 og fikk lov å sykle rett til Skoganvarre etter 4,5 timers obligatorisk hvile på sjekkpunktet i Karasjok.