Noah (13) vant juniorklassen

De yngste juniorene brukte ikke lang tid på å fullføre Offroad Finnmark. De syklet cirka 33 kilometer, og det var ingen ringere enn Noah Pettersen fra Nerskogen IL som var først i mål.

13-åringen var så overlegen at han steilet og syklet på ett hjul over målstreken - der han traff på en litt vel overivrig fotograf (undertegnede) og gikk i bakken. Men unggutten reiste seg kjapt og tok det hele med et smil.

– Det gikk fort unna, og jeg kunne lett ha syklet mye lenger. Men jeg må fortsatt vente et par år før jeg kan delta i Offroad Finnmark 150 eller 300. Det er jo litt synd. Dette var altfor enkelt, sa en godt fornøyd Noah Pettersen til A-sporten.

Terrengsyklistene i alderen 15-16 år sykler den etappen som Pettersen fullførte med stil to ganger. De tilbakelegger altså omtrent 66 kilometer før de er i mål.

De beste seniorrytterne i Offroad Finnmark 150 er ventet i mål rundt klokken 18.00 på lørdag.