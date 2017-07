Pangstart i Danmark

Det arrangeres mange store fotballturneringer for barn og ungdom i Norge, Sverige og Danmark, og Alta-lagene er ofte representert.

I går gikk startskuddet for Cup Denmark, og Alta IF stiller med guttelag i turneringen som arrangeres i Brøndby. Alta IF møtte svenske Husqvarna og vant konfortabelt 4-0 etter scoringer av Ola Ek Mannsverk (2), Tom Emaus og Vegar Tårn.

– Det var en solid kamp av oss mot en helt grei motstander. Turneringen fortsetter med gruppekamp mot Jarlabergs IF lørdag morgen, forteller Tore Mannsverk, som er en del av Alta IFs trenerteam.

Også i Sverige skjer det ting.

Tverrelvdalen IL stiller med to lag i Umeå Fotbollsfestival, som startet torsdag. Småguttelaget åpnet turneringen med uavgjort 2-2 mot FC Flora Tallin, og fulgte opp med 4-5-tap for Mariehem SK og 2-5-tap for Sunnanå SK. Siste gruppekamp er mot Arnäs IF, som spilles lørdag morgen.

TIL-guttene har ingen mulighet til å nå A-sluttspillet, men får plass i B-sluttspillet uansett hvordan det går mot Arnäs IF.

Jentelaget tapte 0-4 for Tiller IL i første kamp, men klarte 1-1 Sundsvall/Kovland. De møter ASSI IF og Sörfors IF fredag ettermiddag og kveld. Også her går de to beste videre til A-sluttspillet, mens de øvrige tre får plass i B-sluttspillet.