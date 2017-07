Filmer sin egen sykkeldebut

Etter en lang og innholdsrik karriere som programleder i Radio Alta var det tv-produsjon som fanget Trond Anton Andersens interesse, og «Anton» har vunnet flere priser for sine flotte serier som har vært vist på TV Nord og gitt ut på dvd-er.

Nå er han i gang med et nytt prosjekt. Denne gangen er det Andersen selv som er hovedperson. Serien har fått navnet «Sykkeldilla», og lages i samarbeid med Mediehuset Altaposten. En viktig del av dette prosjektet er Andersens deltakelse i Offroad Finnmark 150, som går av stabelen i morgen. 46-åringen er den eneste som skal sykle distansen på fatbike.

– Jeg liker gode kombinasjoner, og dette prosjektet passer den beskrivelsen veldig godt. For første gang er det jeg selv som er rød tråd i serien. Da må jeg naturligvis utfordre meg selv litt ekstra, smiler Andersen, som allerede har noen timer med råmateriale liggende.

– Tanken er å lage en serie i et moderne format som kan vises både på tv og nett. En del av prosjektet er at jeg skal lide meg gjennom den 150 kilometer lange Offroad Finnmark-konkurransen på lørdag. Alt som skal brukes i serien er enten filmet med mobilkamera eller Go Pro. Også blir det nok noen klipp med dronefoto. Med mindre jeg havner på intensivavdelingen skal jeg følge de øvrige rittene i neste uke, og så begynner arbeidet med å klippe det hele sammen til en serie. Det blir spennende, fastslår Andersen, som også har hentet inn kommentarer fra flere lokale sykkeleksperter.

– Det blir kjedelig med bare meg i lengden. Da er det kjekt at det finnes så mange dyktige personer i sykkelmiljøet her i Alta som kan bidra. Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra.

Dette er første gangen Andersen deltar i et sykkelritt, så han er naturlig nok ganske spent på hvordan det kommer til å gå.

– Jeg har mosjonert i tre-fire år, men aldri trent hardt inn mot en konkurranse. Det har jeg heller ikke fått gjort nå. Vinteren tok aldri slutt, og så var det plutselig sommerferie. Så det har blitt færre treningsturer enn jeg hadde tenkt meg. Målet er å gjøre unna rittet innen 16 timer, som er tidsgrensa for finisher-trøye. Da må jeg holde ganske nøyaktig 11 kilometer i timen i snitt for å ha litt å gå på. Det bør være en overkommelig oppgave, men man vet aldri. Det er ingen krise om jeg må bryte, avslutter han.