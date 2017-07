Turnforeninga kapret bronse

Alta turnforening er denne uka på plass med 27 gymnaster i Stokke, der «World Gym for Life Challenge» arrangeres. Dette er en stor internasjonal turnkonkurranse med deltakelse fra hele verden. Over 2000 gymnaster er i aksjon disse dagene.

Onsdag var det klart for konkurransen «Stor tropp», der deltakerklubbene måtte ha minimum 20 utøvere på gulvet. Alta turnforening var godt innafor med 25 aktive deltakere, og de fremførte «Dance of the Northern Lights», som er koregrafert av L-Jay Lunde fra Alta kulturskole.

– Vi fikk veldig skryt og massevis av gode tilbakemeldinger på det vi fremførte, og det var tydelig at dommerne også likte det godt. Vi ble til slutt nummer tre i konkurransen der totalt 18 klubber kjempet om medaljene. Det var kun to team som fikk bedre uttelling - ett lag fra Danmark og ett fra USA. Vi er kjempefornøyd med bronse i dette selskapet. Det er en flott prestasjon, fastslår Henriette Bismo Eilertsen.

I utgangspunktet er det kun vinnerne som går til en finale der alle de beste møtes på lørdag. Men det skal deles ut noen «Wildcard» til sølv- og bronsevinnere, så det er ikke helt utenkelig at altaværingene får en ny sjanse til å vise seg frem.

– Vi håper selvsagt på en plass i finalen. Man vet jo aldri. Samtidig er det ikke noe vi går rundt å har særlig tro på, så vi blir ikke skuffet dersom de esktra plassene går til noen andre. Det er nemlig veldig høyt nivå på det som presteres her nede. Vi er fornøyd med tredjeplass, og at vi var ett av ti lag som fikk opptre foran Kong Harald. Det var stas, fastslår turnsjefen.

Hun er ikke bekymret for at delegasjonen fra Alta får tid til å kjede seg de kommende dagene.

– I utgangspunktet er vi ferdig med konkurransedelen, men det er utrolig mye annet å ta seg til. Vi deltar på workshop og følger mye av det andre som skjer her. Vi har fullt program, og gleder oss veldig til det som venter de neste dagene, avslutter en lykkelig bronsevinner.