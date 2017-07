Fikk tidstrøbbel i Offroad Valdres

Terrengsykkelrittet Offroad Valdres, som er inspirert av Offroad Finnmark og har fått mye hjelp av arrangøren i nord i oppstarten, ble arrangert i området rundt Fagernes i Oppland fylke sist lørdag. Deltakerne kan sykle 75 eller 150 kilometer, og det hele foregår på vanlige asfaltveier, stier og grusveier der rytterne blant annet klatrer over 1000 høydemeter før de returnerer til Fagernes.

En av de drøyt 100 syklistene som deltok i år var Tore Karlstrøm fra Langfjorden. Han skulle opprinnelig sykle 150-kilometerdistansen sammen med Jon Vidar Bull fra Alta, men sistnevnte ble syk og kunne ikke stille til start. Arrangøren satte imidlertid Karlstrøm i kontakt med en annen rytter som hadde "mistet" lagkameraten. Så Karlstrøm havnet på lag med Øyvind Woll fra Nittedal.

– Det var et krevende ritt med veldig mange flotte stier. Rent orienteringsmessig var Offroad Valdres mye vanskeligere enn Offroad Finnmark, for det var mange kryss og fort gjort å sykle feil. Vi bommet med noen kilometer her og der. Vi hadde nok vært nærmere arrangørens tidsgrense hvis vi hadde truffet rett hele veien, men jeg tror ikke vi hadde klart det uansett. Det viktigste for oss var å fullføre, og det klarte vi, forteller Tore Karlstrøm.

Tidsgrensa i Offroad Valdres var langt tøffere enn det deltakerne fra nord er vant til. Alle som startet ut på 150-kilometeren måtte være i mål i løpet av 12 timer for å få finisher-trøye. Vinnertiden i år var på drøyt åtte timer, så man kan trygt si at deltakerne måtte gå skikkelig i kjellern for å komme seg under den fastsatte tidsgrensa.

– På det siste sjekkpunktet passerte vi 40 sekunder før tida gikk ut. Da skjønte vi at det kom til å bli ekstremt vanskelig å klare "limiten", så vi roet litt ned og tok oss tid til å nyte turen og den fantastiske naturen på den siste etappen. Vi var i mål 22 minutter etter tidsfristen hadde gått ut. Det er litt spesielt å ha fullført rittet, men ikke fått finisher-trøye. Det blir imidlertid fort mørkt i dette området, så jeg skjønner at de må gjøre ting litt annerledes enn i Finnmark, smiler Karlstrøm.

– I Offroad Finnmarks 300-kilometerklasse er det mulig for utøverne å bruke cirka dobbelt så lang tid som vinnerne. Det er litt romsligere her oppe med tanke på finisher-trøye, fastslår Jon Vidar Bull, som var med på turen som altmuligmann for teamet og representant for Offroad Finnmarks arrangørstab.

Onsdag er det klart for Langfjordrittet, der Tore Karlstrøm både deltar og er med på arrangørsiden. Les mer om dette i morgendagens papir- og E-avis.