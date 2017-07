Kanonstart på høstsesongen

Skeid - Alta 0-2:

Lørdag var fotballferien over for lagene i PostNord-ligaen avdeling 1. Alta IF møtte Skeid på bortebane, og scoringer av Eirik Lund Holm og Vegard Braaten sørget for en råsterk 2-0-seier på Nordre Åsen kunstgress i Oslo.

Etter en målløs førsteomgang fant kantspiller Eirik Lund Holm veien til nettmaskene etter 52 minutters spill. Alta IFs toppscorer Vegard Braaten ville ikke være dårligere, og han økte til 2-0 da kampuret viste 79 minutter.

Christian Reginiussen fikk gult kort.

Alta IF stilte med følgende lag (3-4-3):

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg, Thomas Braaten - Runar Overvik, Christian Reginiussen, Makhtar Thioune, Dag Andreas Balto - Magnus Nikolaisen (Vebjørn Skorpen fra 90. min.), Vegard Braaten, Eirik Lund Holm (Andreas Markussen fra 83. min.)

Saken oppdateres.