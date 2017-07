Røk ut i siste sekund

BULs G16-lag hadde tatt seg videre til 8-delsfinalen i B-sluttspillet i Gothia Cup, der engelske Phoenix Football Academy var motstander. Kampen ble spilt fredag formiddag, og det ble et svært tett og spennende oppgjør.

– BULs gutter 16-lag viste heltemodig innsats mot et meget fysisk sterkt og velspillende engelsk lag. Phoenix Football Academy hadde et ganske klart spillemessig overtak, men BUL var hele tiden farlige på overganger. BUL tok ledelsen 1-0 ved Erlend Andersen etter et mønsterangrep. Så snudde engelskmennene kampen på to minutter. BUL kjempet seg tilbake i kampen og utlignet ved Kristian Vonheim. På slutten hadde BUL et par kjempesjanser. Da lagene forberedte seg på straffesparkkonkurranse scoret engelskmennene på kampens siste spark, og vant dermed 3-2, forteller Terje Falsen, som fulgte kampen fra sidelinja.

Det betyr at både gutte- og jentelaget er ute av turneringen. BULs J18-lag tapte 0-2 for Linghems/Tallboda i 8-delfinalen i A-sluttspillet torsdag ettermiddag.