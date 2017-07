Genial kursendring

Lørdag gyver Alta IFs fotballherrer løs på andre del av årets fotballsesong. Da er det ingen ringere enn Tom Nordlie og Skeid som står på motstatt banehalvdel, og Rune Repvik og Alta IF har utvilsomt en svært vanskelig oppgave foran seg. Det tror jeg imidlertid er en utfordring som både Repvik og hans seiersultne mannskap ser frem til. Det Alta-laget har levert i første halvdel av sesongen har vært svært imponerende. Alta IF er igjen et lag å regne med helt der oppe, og det er vanvittig gledelig. Fotball er alltid litt morsommere når det går bra.

Det var slett ingen selvfølge at Alta IF skulle klare å ta opp kampen med HamKam, Grorud, Skeid og Raufoss om seriegull og opprykk i år. Det som har blitt prestert av Alta-laget de siste par sesongene har definitivt ikke skapt optimisme og håp om en snarlig retur til 1. divisjon, heller tvert imot. Det virket som trenerteamet gikk litt tom for ideer, og ikke lenger klarte å få maksimalt ut av mannskapet de hadde til rådighet. Forferdelig forsvarsspill gjorde at Alta IF havnet bakpå gang på gang, og nøkkelspillere som Sega Ngom, Svein Ove Thomassen, Magnus Nikolaisen og Christian Reginiussen klarte sjelden å ta tak når det trengtes som mest. Plutselig var ikke Alta IF et lag som motstanderne fryktet. Det var ikke lenger spesielt vanskelig å ta poeng fra Rune Repvik & co. At de denne sesongen skulle spille i en langt tøffere avdeling enn tilfellet var de to siste årene gjorde ikke saken bedre.

Noen måneder senere er situasjonen en ganske annen, og det skal Alta IFs mangeårige hovedtrener ha mye av æren for. Det gode samarbeidet med «nyansatte» Vidar Johnsen har fungert ypperlig. Suksessen skyldes i stor grad Rune Repviks evne til å tenke nytt og eksperimentere med nye formasjoner og spillestiler. Foran årets sesong bestemte trenerteamet seg for å gå «all in» for en noe uvanlig 3-4-3-formasjon som de færreste av dagens Alta-spillere hadde forsøkt før. Et halvt år etter formasjonsendringen tyder det meste på at Repvik og Johnsen har truffet blink. Alta IF har bare HamKam foran seg på tabellen, og laget fra Nordlysbyen har vært solid i begge ender av banen. Bare Grorud og Bærum har scoret flere mål enn Alta IF i vår, og med 11 baklengs er de også blant de beste defensive lagene i divisjonen.

Mange var spente på hvordan laget ville klare seg uten Thomas Torgersen, Sega Ngom, Mathias Dahl Abelsen, Svein Ove Thomassen og Kjetil Thomassen - som alle forlot klubben etter forrige sesong. Med et halvt lag borte var gleden stor da Thomas Braaten vendte tilbake til Nordlysbyen, og midtstopperen har sammen med tvillingbror og toppscorer Vegard Braaten vært en av de aller viktigste årsakene til den gode vårsesongen. Repvik traff også meget godt da han hentet den spanske keeperen Daniel Mederos Rojas rett før seriestart. Braaten og Rojas har virkelig innfridd, og sørget for at Alta IF fremstår som et meget godt organisert lag defensivt. I tillegg har «storsigneringen» Makhtar Thioune hatt noen gode kamper, mens Eirik Lund Holm og Mathias Nicolaisen har glimtet til med ujevne mellomrom. Dag Andreas Balto har også vært god etter at overgangen fra Lyn ble gjort permanent. Ekstra gledelig er det at unge lokale spillere som Runar Overvik og Felix Adrian Jacobsen har tatt store steg, og nå spiller tilnærmet fast på laget. Ikke minst er det godt å se at krigeren, målscoreren og lederen Christian Reginiussen er tilbake på sitt aller beste.

Gode signeringer og et vellykket formasjonsskifte har gitt Alta IF den kursendringen de trengte etter et par strevsomme sesonger. Det er ikke alltid like pent å se på, men fotball handler til syvende og sist om resultater - og det er nettopp dét laget leverer nå om dagen. Det er fortsatt lenge igjen, og mye kan skje de neste månedene. Men Alta-guttene har i hvert fall lagt et solid grunnlag som gjør at utgangspunktet foran høstsesongen er det aller beste. Kan Alta IF vippe HamKam ned fra toppen? Vil Alta-guttene klare å stå distansen ut? Kan Grorud, Skeid eller Raufoss ta igjen tetduoen?

Spørsmålene er mange. Jeg gleder meg til å få svarene.