Imponerer i gjevt selskap

Trioen Marius Berg, Mats Berg og Edvard Oliver Simensen fra Alta SSF har denne uken vært i Norrbotten for å delta i Myggjakten. Cupen går over fire runder i Byvallan, Krokom og Njurunda.

– Det begynte riktig bra for Mats. Han kjørte veldig bra og ble nummer to i første heat, kun slått av Magnus Wassgård som ble nummer to i første NM-runde. I det andre heatet endte Mats med en overhopping som endte med en vond fot, men han ble likevel nummer fire. Totalt ble det fjerdeplass, kun to poeng unna pallen i klasse 85U i den første runden, skriver pappa Kay Roger Berg i en mail til A-sporten. Yngstemann Berg og Simensen konkurrerer mot flere av de aller beste i Norge og Sverige.

I runde to dagen etter ble han nummer 4, mens Simensen ble 11.

Han fikk også med seg Edvard Oliver Simensens prestasjoner.

– Edvard kjørte kjempebra og stabilt. Han ble nummer syv i den første runden, og han får en kjempeerfaring her nede.