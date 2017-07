Debuterte for Nardo

I forrige uke ble det klart at Alta IF mister den talentfulle angriperen Frank Ailo Tangen til Nardo, som holder til i PostNord-ligaen avdeling 2. Tangen ble aldri enig med Alta IF om en proffkontrakt, og valgte derfor å prøve lykken lenger sør i landet.

Finnmarkstalent til Nardo Frank Ailo Tangen satser i Trondheim.

En knapp uke etter hans første trening med sine nye lagkamerater fikk karasjokingen sine første minutter i Nardo-drakten. Det skjedde da Vidar gjestet Nissekollen kunstgras sist søndag. Tangen ble byttet inn etter 82 minutters spill, men kunne ikke forhindre 0-2-tap i debuten.

– Det har gått bra på trening, og det var artig å få muligheten allerede på søndag. Dessverre ble det ikke poeng, men jeg synes at jeg klarte meg bra, sier Frank Ailo Tangen til A-sporten.

Mens PostNord-ligaen avdeling 1, der gamleklubben Alta IF holder til, har tatt ferie, gjenstår det fortsatt to serierunder for Tangen & co før de kan puste ut noen uker. Kommende helg møter Nardo serietoer Bryne på bortebane. Deretter venter bunnlaget Vindbjart på bortebane 15. juli. Nardo er for øyeblikket nummer tre i avdelingen.