Fikk gode tips av landslagsstjernen

Den meget spennende Alta IF-spilleren deltar denne uken på Statoils talentleir i Porsgrunn sammen med Norges beste og mest talentfulle 14- til 16-åringer. Og kanskje vil nettopp den lovende altaværingen spille med flagget på brystet i fremtiden. Talentleiren i Porsgrunn utgjør nemlig toppen av Norges fotballforbunds (NFF) landslagsskole som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag, skriver Statoil og NFF i en pressemelding.

– Det er viktig for fotballen i Norge at vi driver talentutvikling over tid og på Statoils talentleir får de unge spillerne sjansen til å teste seg mot de beste på sin egen alder. For å bli en toppspiller må man både ha et talent og en vilje til å trene mye over lengre tid, og det har definitivt disse talentene, sier Håkon Grøttland, som er fagansvarlig for landslagsskolen.

Fikk råd av Samuelsen

Fotballspillerne fra Nord-Norge fikk blant annet trene med landslagsspiller og West Ham-proffen Martin Samuelsen, som selv har deltatt på samme type talentleir da han var yngre. Samuelsen har også et låneopphold i den tidligere storheten Blackburn Rovers bak seg.

– Det å kunne få være med på en slik talentleir bør være en stor inspirasjon til å utvikle seg videre og bli enda bedre fotballspillere. Jeg husker selv hvor spennende det var for meg å delta på denne typen leir og kunne måle meg mot de beste, sier Samuelsen, som er mentor for Statoil Morgendagens Helter.

Fremtidens landslagsspillere

På leiren deltar 135 spillere fra både G15- og G16-landslagene, i tillegg til to skyggelandslag samt to grupper av spillere som er født i første og andre halvår 2003.

– Det er veldig lærerikt å se hvordan nivået er ellers i landet i mitt alderskull. Så langt føler jeg at jeg har behersket nivået og det gir meg litt ekstra motivasjon til å utvikle meg ekstra som fotballspiller i de kommende årene, sier Marco Mauno Johannessen, som fikk sin debut for Alta IFs herrelag da Senja ble slått ut av cupen tidligere i år.