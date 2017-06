Samlet inn 14.000 kr

Bossekop UL HU og FFU Alta IF skal til Landsturneringen i september. Dette er en årlig fotball- og håndballturnering for utviklingshemmede.

I år foregår denne turneringen på Jessheim, og er årets store sportslige og sosiale høydepunkt. Her møter de spillere fra hele landet, opplyser Lise Marie Røst Gudmestad.

– Det er første gang håndball-laget til BUL deltar på turneringen. I september reiser vi sammen som en stor gruppe på 54 personer, derav 25 spillere. De skal spille både håndball og fotball, forteller hun.

– Torsdag hadde vi en fellesdugnad der våre 25 spillere samlet inn flasker for å minke egenandel til reisen. ​Vi spredte oss rundt i hele Alta, og ønsker nå å takke for den fantastiske giverviljen og oppmerksomheten rundt denne flaskeinnsamlingen. Giverviljen var så stor at vi hadde problemer med å rekke rundt til alle som hadde skrevet deres adresse til oss, smiler Røst Gudmestad.

– Vi samlet inn cirka 14.000 kroner på flaskeinnsamlingen, og dette kommer veldig godt med! Så igjen - tusen hjertelig takk til Altas befolkning som ønsket å bidra! Hilsen oss i Bossekop UL HU og Alta IF FFU, avslutter hun.