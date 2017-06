Duellerer i Kviby

Sykkelgruppa i NIL arrangerer denne helga «Skogen Z5», som er et landeveisritt i tre deler. Det blir tempo, bakkeløp og en lengre avslutningsetappe, og alt arrangeres i Kviby-området.

– Vi gleder oss veldig til helgas konkurranse. Det er flere landeveisryttere enn terrengsyklister i gruppa vår, og da fant vi ut at det var på tide med et skikkelig asfaltritt. Det er lenge siden det har vært arrangert noe slikt her i Alta, sier initiativtaker Roar Olsen til A-sporten.

Han håper på et sted mellom 20 og 30 deltakere.

– Det kolliderer dessverre med noen ritt i Troms, og det synes vi er dumt. Men det er vanskelig å finne en helg der det ikke krasjer med andre arrangementer. Det må jo passe for oss som skal sørger for at dette rittet blir gjennomført på en skikkelig måte, så vi tråkker til for fullt på lørdag.

Første etappe er et temporitt på cirka 12 kilometer. Så blir det bakkeløp på omtrent halve distansen før det hele avsluttes med fellesstart der deltakerne skal sykle 60 kilometer.

– Kviby-området er perfekt for dette formålet. Vi har start og målgang for første og siste etappe i Kviby, der deltakerne sykler til Laukvika og tilbake først og deretter helt ut til Nyvoll og tilbake. Mellom de to etappene blir det bakkeløp fra Kviby i motsatt retning. Da er det målgang på toppen av Kvibybakken. Vi har et poengssystem der vinneren får 50 poeng, og med tre såpass forskjellige etapper tror vi det vil bli spenning til siste slutt, smiler han.