Gjorde rent bord

– Jeg er veldig godt fornøyd med egen innsats. Når man vinner alt man stiller opp i er det vanskelig å gjøre det særlig mye bedre, ler Charlotte Wiggen på telefon fra Grimstad, der hun allerede er i gang med neste stevne.

Vant formel 1-øvelsen

Det var forrige helg at den utflyttede altaværingen gjorde rent bort. Hun vant femgang, speedpass ungrytter, stilpass pluss og uttakning i tølt-klassen i konkurransen som ble arrangert rett utenfor Stavanger.

– Dette må du nesten forklare litt nærmere, Charlotte!

– Femgang er nok den konkurranseformen som flest kjenner til. Det er fem gangsarter som islandshesten skal gjennom, og den rytteren og hesten som behersker disse best vinner konkurransen. Speedpass er travløp på en rett strekning, og det er også til en viss grad stilpass pluss. Men da blir man også dømt ut fra noen spesielle kriterier. I den siste øvelsen handler det i bunn og grunn om å kvalifisere seg til finale. Det er litt vanskelig å forklare uttakskonkurransen på en enkel og forståelig måte, forteller Wiggen.

Sikter høyt i NM

Det er islandshesten Irpa som er Charlottes dyktige følgesvenn i disse dager. De to har jobbet sammen siden november i fjor, og har på relativt kort tid utviklet meget god kjemi.

– Vi fungerer veldig bra sammen. Jeg er faktisk overrasket over hvor fort vi har lært hverandre å kjenne, for det tar som regel mye lengre tid enn seks-syv måneder. Vi har ridd mange stevner den siste tiden og gjort det meget bra, så jeg er meget godt fornøyd med sesongen så langt, kommenterer hun.

I begynnelsen av juli er det klart for årets norgesmesterskap, og etter de gode resultatene i sommer er Alta-jenta svært offensiv og ambisiøs.

– Jeg gleder meg veldig til å delta i NM. Det er jo her norgeseliten møtes, og jeg føler selv at jeg ligger bra an. Det er tøffe klasser jeg konkurrerer i. Men skulle alt klaffe er sjansen for å gå helt til topps absolutt til stede. Jeg går for NM-gull, fastslår hun.