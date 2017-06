Skjerper sikkerheten

2017-utgaven av Offroad Finnmark nærmer seg med stormskritt, og arrangøren har som vanlig mer enn nok å henge fingrene i. For duoen Rune Berg og Anders Abrahamsen er det første gang rittet arrangeres under deres ledelse. Nervene er i helspenn en drøy måned før det braker løs, men i går falt i hvert fall én av brikkene på plass.

Viktig førstehjelpsutstyr

Statnett er Offroad Finnmark 300s viktigste støttespiller, og smilene satt løst da Berit Erdal troppet opp på kontoret med 200 førstehjelpsskrin. Alle som deltar i OF300 vil få utdelt hvert sitt skrin før alvoret starter. Hvert skrin inneholder det aller nødvendigste dersom uhellet skulle være ute.

– Vi er veldig glade for at dette nå er på plass. Mye kan skje mellom sjekkpunktene, og da er det viktig å ha tilgang på plaster, bandasjer, saks og andre nødvendigheter som kan stoppe blødninger. Offroad Finnmark er et knalltøft ritt, og da må man være forberedt på at uforutsette ting kan skje underveis, sier daglig leder Rune Berg.

– Vi i Statnett er svært opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen, og da er det viktig for oss at de vi assosierer oss med tenker likedan. Som hovedsamarbeidspartner av Offroad Finnmark 300 ønsker vi å bidra til enda større fokus på sikkerhet og trygghet i rittet. Derfor har vi nå valgt å sponse arrangøren med 200 førstehjelpsskrin som utøverne får med seg på turen, forteller Statnetts kommunikasjonssjef Berit Erdal.

Samarbeid med reindrifta

Rune Berg understreker at arrangøren alltid har satt sikkerheten i høysetet, så det er ingen plutselig endring i Offroad Finnmarks strategi. Men det hjelper selvfølgelig å ha bevisste samarbeidspartnere som bidrar med konkrete sikkerhetstiltak.

– Vi er takknemlige for at Statnett kom på banen med denne gavepakken, og setter stor pris på engasjementet fra deres side. Sikkerhet har alltid vært viktig for oss. For eksempel er det ingen som har lov til å sykle forbi noen som har stoppet uten å sjekke at personen har det bra. Vi har mange klare kjøreregler på dette området, sier Berg.

Han kan også opplyse om at de i år får god hjelp av reindrifta når det kommer til sikkerhetstiltak.

– De som driver med reindrift i området der løypa går mellom Alta, Kvænangen og Kautokeino har sagt seg villig til å være hjelpemannskap under rittet. De har tilgang til ATV-er og førstehjelpsutstyr, og vil på den måten sørge for at rytterne er i svært gode hender hvis uhellet er ute. Å få på plass en slik avtale har vært høyt prioritert fra vår side, avslutter han.