Maks uflaks for Kolbjørn

To ganger gikk nemlig altaværingen i asfalten. Det siste var såpass alvorlig at han ble nødt til å kaste inn håndkleet.

– Jeg var før start og underveis fast bestemt på å komme meg til Oslo for egen maskin. Det klarte jeg dessverre ikke denne gangen. Kneet fikk en vridning etter at jeg deiset i asfalten i Kvam i Gudbrandsdalen. Noen timer senere forsto jeg at styrkeprøven var over for mitt vedkommende. Smertene var såpass store at det verken var mulig eller forsvarlig å fortsette, sier Flomstad.

Fullført to ganger

Det var ikke med lett hjerte at altaværingen som fyller 66 år i neste måned varslet reisefølget om at han måtte hoppe av sykkelen. Kolbjørn hadde nemlig hatt landets lengste sykkelritt i tankene ei god stund. Han hadde et mål for øyet og det var å komme seg helskinnet fra Trondheim til Oslo selv om distansen var 540 kilometer. Kolbjørn har klart det to ganger tidligere.

Det var like før Oppdal at Kolbjørn Flomstad for første gang fikk et ublidt møte med det harde underlaget i årets utgave. Kolbjørn rakk ikke å ta seg for da det kom en inn i siden på han. Det samme skjedde rett etter Kvam. Da var det kne nummer to som ble forslått. Den lokale sliteren bet tennene sammen selv om det gjorde vondt. Han var innstilt på å gjøre et forsøk.

Siste start

Flomstad forsto da han nærmet seg Biri at dette mest sannsynlig ikke kom til å gå. Selv om han hadde gjennomført neste tre fjerdedeler av rittet og det «bare» var 15 mil igjen. Smertene var så store at hvert tråkk førte til at det ble vanskelig.

– Det var en fetter på Sunnmøre som fikk meg til å melde meg på i et svart øyeblikk. Jeg må nok ta en alvorsprat med han selv om det ikke var slektningens feil at jeg veltet. Nå skal jeg klistre opp en lapp på veggen hvor det står «aldri mer styrkeprøven» Dette var nok min siste start. Den oppfatningen har både jeg og kona, smiler Flomstad.