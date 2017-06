Satte sluttstrek for måltørken

En halvtime etter at dommer Pål Arntzen blåste i gang oppgjøret kom øyeblikket som Kautokeinos spillere og trenerapparat har ventet på. En svak avklaring av TIL-keeper Jonathan Linnes havnet hos Johan Egil Mathisen Pulk, som fikk løftet blikket og curlet ballen i det lengste hjørnet. Dermed var gjestene i ledelsen for første gang i år.

Kautokeinos fotballherrer hadde ikke scoret et eneste mål på sesongens syv første matcher i 4. divisjon. I går kveld var det klart for seriekamp nummer åtte. Tverrelvdalen og Kautokeino møttes i Finnmarkshallen, og begge lag var svært giret på tre viktige poeng.

– Det var utvilsomt godt å få den scoringen. Det var ikke så viktig for meg personlig, men det er klart at de offensive spillerne våre trakk et lettelsens sukk da ballen rullet over streken. Å gå lenge uten nettkjenning er en tøff mental påkjenning for angrepsspillere. Nå fikk de endelig sett at det faktisk er mulig å score mål, smiler Kautokeino-trener Isak Ole Hætta.

Dessverre for de med hjertet i Kautokeino idrettslag var gleden kortvarig. Få minutter etter at gjestene tok ledelsen utliknet hjemmelagets Sverre Nilsen til 1-1, og så sørget Preben Helgesen Einvik for at TIL kunne gå til pause med 2-1-ledelse. Etter hvilen sprakk det skikkelig for Isak Ole Hættas mannskap, men de fikk i hvert fall pyntet på resultatet med to sene scoringer.

– Jeg synes vi spilte en ok match, men vi ga Tverrelvdalen noen enkle scoringer i våre dårlige perioder. Det ble i tøffeste laget, men guttene skal ha skryt for at de aldri ga opp selv om baklengsmålene rant inn. Jeg tror det kunne sett ganske annerledes ut hvis vi hadde klart å holde tett bakover i begynnelsen av andreomgangen. Da ville kampen åpnet seg og vi hadde fått flere gode muligheter på overganger. Dessverre gikk det ikke sånn, fastslår den tidligere Alta IF-treneren.