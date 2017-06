Inviterer til nytt mestermøte

Etter at scootercrosskjører Martin Moland vant den første versjonen av Alta motorsenters Mesternes mester for tre år siden har langrennsløper Finn Hågen Krogh gått seirende ut de to siste årene. Begge disse står på starstreken når det skal konkurreres i fem forskjellige øvelser på Aronneskjosen i morgen ettermiddag.

– Tidligere har Finn Hågen vært proffen som ikke har jobbet ved siden av sin idrett. I år har også Moland vært proff så det blir spennede å se hvor aktiv han har vært med treningen. Også er jeg veldig spent på hva Daniel Strand klarer å vise. Han er i alle fall meget sterk i avslutningsøvelsen som er den samme i år som tidligere, nemlig bakkeløp opp til Sandfallet, sier motorsentrets sjef Ole Steinar Østlyngen.

Hvilke fire andre øvelser deltagerne skal gjennom er hemmelig.

– Vi gjør det slik for at ingen skal kunne trene på det de møter. Det er kun avslutningsøvelsen som er kjent for dem, sier han med et smil.

I tillegg til Krogh, Moland og Strand stiller skiløper Petter Eliassen, motocrosskjører Njål Digre, BULs Maja Romsdal, Sunniva Hove og Elias Wold Melo, Alta IFs keeper Alexander Ellingsen og fysisk trener Bård Vegard Balto, samt Alta IF friidretts Kyrre Berg og motorsentrets egen Kia-mekaniker Jan Arne Thomassen.

– Jeg ble litt overrasket da Jan Arne meldte seg, og jeg tror ikke han vinner, men han er godt trent så det blir spennende å se. Fint er det hvert fall at vi har en med fra oss også, avslutter Østlyngen som stiller med 20.000 kroner til vinneren.

Tverrelvdalen IL tenner grillen allerede klokken 16.00, to timer før konkurransen starter, og Østlyngen inviterer familier å ta middagen hos dem og på den måten støtte idrettslaget.